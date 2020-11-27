Утверждена средняя цена квадратного метра жилья в Коми

Стала известна цена одного квадратного метра. Фото: pexels.com

Утверждены показатели рыночной стоимости квадратного метра жилья на четвёртый квартал 2020 года в городах и районах Коми. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минстроя республики.

В документе отмечается, что показатели утверждаются для расчёта размера субсидий, выделяемых для категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Субсидии предоставляются за счёт федерального или республиканского бюджетов на строительство или покупку жилья.

Показатели стоимости квадратного метра жилья для некоторых городов: Сыктывкар – 46 361 руб, Воркута –10 200 руб, Инта –6 566, Усинск и Ухта – 46 361, Сосногорск – 34 572.

Показатели стоимости квадратного метра жилья для некоторых районов: Сысольский – 35 000 руб, Койгородский район – 33 120 руб, Усть-Вымский – 46 361 руб, Княжпогостский район – 30 698 руб.

С текстом документа и полным списком показателей по городам и районам можно ознакомиться здесь.

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