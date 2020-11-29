В рамках «Больших гастролей» ансамбль «Асъя кыа» посетит Кавказ

Фото: Коми республиканская филармония

С 1 по 6 декабря Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») выступит в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чеченской Республике и Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: Коми республиканская филармония

Программа «Север – песня, Север – танец» представит все многообразие музыкальной и танцевальной коми культуры. Перед зрителями развернутся яркие картины, рассказывающие о красоте северной природы, о народных обычаях и традициях, уникальных по своей художественной самобытности. Зрители регионов Кавказа увидят просторы оленеводческой тундры, северные таежные уголки, южные районы республики с их лирическими песнями и хороводами, игровые задорные молодежные пляски под аккомпанемент коми национальных музыкальных инструментов.

В концертную программу вошли вокально-хореографические постановки «Праздник оленеводов», «Снежная фантазия», «Коми частушки» и «Веселые постучалочки». Прозвучат жемчужины музыкального наследия региона – коми народные мелодии и авторские сочинения Якова Перепелицы, Вацлава Мастеницы, Виктора Морозова и Александра Осипова. И также будет представлена вокально-хореографическая сюита «Самобытная Ижма», основанная на традициях уникального ижемского праздника Луд, вошедшего в число лучших национальных праздников России.

- Отрадно, что в преддверии векового юбилея Коми Государственный ансамбль «Асъя кыа» отправится на Кавказ, чтобы познакомить жителей южных республик с культурой и традициями далекого Севера. В рамках тура также пройдет презентация турпотенциала Коми. Уверен, такие мероприятия внесут значительный вклад в развитие межрегионального сотрудничества между югом и севером России, – прокомментировал министр культуры Коми, председатель Координационного Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

Фото: Коми республиканская филармония

Стартуют шестидневные гастроли 1 декабря в Нальчике, затем коллектив отправится во Владикавказ, Грозный, Махачкалу и Избербаш. Отметим, что в Грозном помимо концерта также пройдет творческая встреча с коллегами из Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо».

Федеральная программа «Мы – Россия» стартовала в феврале 2020 года по инициативе Министерства культуры России. Оператором проекта стал единственный государственный гастрольно-концертный центр ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Программа направлена на реализацию гастрольной деятельности национальных творческих коллективов и проходит в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана «Большие гастроли». Впервые с советского времени он объединит гастроли театров, национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, ансамблей песни и пляски, а также драматических театров, ТЮЗов, театров кукол и музыкальных театров.

Фото: Коми республиканская филармония

Гастроли коллектива пройдут при поддержке Министерства культуры России, в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» и будут посвящены 100-летию Республики Коми.

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