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«Ждать нет времени»: молодому учителю из Сыктывкара срочно нужна помощь

У 22-летнего Владислава диагностировали рак
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
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У молодого человека уже отказали ноги. Фото: из личного архива Владислава Б.

У молодого человека уже отказали ноги. Фото: из личного архива Владислава Б.

У Владислава из Сыктывкара были большие планы на будущее: отслужить в армии, устроиться на работу, завести семью. Однако сейчас у него есть цель важнее, и, возможно, самая главная – встать на ноги и выздороветь.

В 21 год Владислав узнал, что у него рак. Врачи диагностировали у него экстроскелетную миксоидную хондросаркому мягких тканей. Консилиум медиков решил, что парня срочно нужно оперировать. Казалось, болезнь отступила, а молодому человеку стало гораздо лучше, но рак вернулся.

Болезнь стала еще агрессивнее и атаковала организм Владислава: онкологи обнаружили многочисленные метастазы в позвоночнике, поджелудочной железе, рёбрах и ключице. Любое движение заставляет чувствовать парня невыносимую боль, к тому же, из-за прогрессирующей болезни отказали ноги.

Владислав работал учителем физкультуры. Теперь он не может ходить.

Владислав работал учителем физкультуры. Теперь он не может ходить.

Однако, по словам родственников, есть шанс вылечить Владислава. Но для этого нужны большие деньги, которых у его семьи сейчас нет. По словам нейрохирургов, они могут провести платную операцию. Ее стоимость - 300 тысяч рублей.

- Нужна срочно операция у нейрохирургов. Пожалуйста, помогите нам. Даже незначительная сумма приблизит Влада к операции. С каждым днём Владу становится все хуже, ждать больше нельзя, времени просто нет, - говорит Елена, мама юноши.

Если вы хотите помочь Владиславу, то вы можете перевести любую сумму на карту Сбербанка 2202 2012 1068 3575 - получатель Владислав Андреевич Безносиков. Обо всех тратах и подробнее о болезни вы можете узнать на странице «ВКонтакте».

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