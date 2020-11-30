«Ждать нет времени»: молодому учителю из Сыктывкара срочно нужна помощь

У молодого человека уже отказали ноги. Фото: из личного архива Владислава Б.

У Владислава из Сыктывкара были большие планы на будущее: отслужить в армии, устроиться на работу, завести семью. Однако сейчас у него есть цель важнее, и, возможно, самая главная – встать на ноги и выздороветь.

В 21 год Владислав узнал, что у него рак. Врачи диагностировали у него экстроскелетную миксоидную хондросаркому мягких тканей. Консилиум медиков решил, что парня срочно нужно оперировать. Казалось, болезнь отступила, а молодому человеку стало гораздо лучше, но рак вернулся.

Болезнь стала еще агрессивнее и атаковала организм Владислава: онкологи обнаружили многочисленные метастазы в позвоночнике, поджелудочной железе, рёбрах и ключице. Любое движение заставляет чувствовать парня невыносимую боль, к тому же, из-за прогрессирующей болезни отказали ноги.

Владислав работал учителем физкультуры. Теперь он не может ходить.

Однако, по словам родственников, есть шанс вылечить Владислава. Но для этого нужны большие деньги, которых у его семьи сейчас нет. По словам нейрохирургов, они могут провести платную операцию. Ее стоимость - 300 тысяч рублей.

- Нужна срочно операция у нейрохирургов. Пожалуйста, помогите нам. Даже незначительная сумма приблизит Влада к операции. С каждым днём Владу становится все хуже, ждать больше нельзя, времени просто нет, - говорит Елена, мама юноши.

Если вы хотите помочь Владиславу, то вы можете перевести любую сумму на карту Сбербанка 2202 2012 1068 3575 - получатель Владислав Андреевич Безносиков. Обо всех тратах и подробнее о болезни вы можете узнать на странице «ВКонтакте».

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