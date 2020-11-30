В Сыктывкаре из-за заискрившейся в общежитии проводки на вызов приехал целый пожарный расчет

Заискрила проводка - пожарные спешат на помощь! Фото: Елена СЕРГЕЕВА

Буквально только-только зеваки разбрелись по домам. В малосемейном сыктывкарском общежитии по Кутузова, 34 сегодня вечером - "понедельник - день тяжелый". В одной из комнат заискрила проводка, которая обесточила сразу несколько квартир. И на вызов о пожаре приехал целый пожарный расчет.

- Там у дедушки что-то произошло, он включил чайник, - рассказывает одна из жительниц общежития. - И тут как всё загорелось, заискрилось! Электричество выключилось, все побежали на улицу!

Слава богу, все целы. Фото: Елена СЕРГЕЕВА

По словам сотрудника МЧС по Коми, в общежитии в одной из комнат на 4 этаже замкнуло проводку. Жильцы перепугались, вызвали пожарных и выскочили на улицу. Несколько комнат обесточило. К счастью, никто не пострадал.

Пожарный расчет не пригодился.

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