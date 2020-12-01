«Кулинарный критик»: в Печоре осудили женщину за удар сожителя замороженной курицей

Курица раздора: не мешайте женщине готовить! Фото ua.all.biz.

В Печоре ссора между сожителями по поводу приготовления куриного супа завершилась для мужчины легкими телесными повреждениями, а для его возлюбленной - испытательными работами и штрафом.

Вечером 17 мая 2020 года женщина вместе со своим сожителем выпивали спиртное. Во время застолья хозяйка решила сварить суп, для этого она достала из морозилки курицу. Пока готовили еду, сожители вдруг повздорили. Мужчина стал оскорблять женщину нецензурными словами. Это было зря...

«Неджентельменское» поведение даму возмутило и разозлило! Она схватила замороженный бойлер и с силой швырнула его в голову обидчику. Курица, пролетев пару метров, метко приземлилась в незадачливого сожителя, причинив кулинарному критику легкие телесные повреждения.

Мировой судья признал жительницу Печоры виновной в совершении инкриминируемого деяния и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства, сообщает республиканская прокуратура.

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