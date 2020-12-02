Власти Коми придумали, как решить проблему бродячих собак

По словам депутатов, причина безнадзорности животных кроется в людях. Фото: pexels.com

В Коми намерены решить проблему бродячих собак. Об этом стало известно на прошедшем совещании, организованном Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

На заседании было заявлено, что в республике сейчас насчитывается около 4 тысяч безнадзорных собак. В некоторых регионах Коми ситуация ухудшается – число бродяжек растет.

- В Сыктывкаре и Прилузском районе ситуация получше, в Удорском и Усть-Куломском районах, в городах Инта, Вуктыл – в текущем году отмечен рост количества безнадзорных животных. Отмечается социальная напряженность из-за агрессивности бродячих собак в поселке Шудаяг, - заявил заместитель министра Илья Суворов.

Сейчас в республике количество бездомных собак регулируется следующей схемой: отлов - стерилизация (кастрация) - вакцинация - возврат на прежнее место обитания. Однако не решает все проблемы, признаются власти.

– Метод ОСВВ не решает проблему безнадзорности. Первопричина – нерадивость хозяев. Должна быть введена обязательная паспортизация домашних животных и налог на пожизненное содержание собаки, если хозяин по какой-то причине сдал ее в приют, предложил депутат Владимир Жариков.

К слову, в Коми категорически не хватает приютов: потребность в них на своей территории высказали 16 муниципальных образований. Депутаты Госсовета приняли решение усилить помощь уже существующим приемникам, так как строительство новых сильно затруднено.

– Нужно помогать уже действующим приютам, - высказала свое мнение вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева. – Зачем тратить средства на проектно-сметную документацию нового приюта в Сыктывкаре, если уже много лет этим делом успешно занимаются неравнодушные люди приюта «Друг». Нужно помочь им в оформлении участка и созданию социально ориентированного НКО. Это позволит организовать работу по реконструкции приюта и доведению его до ума, в том числе с посредством участия в конкурсах на предоставление грантов.

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