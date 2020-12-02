Сыктывкарец среди ночи поджег общежитие на Димитрова

Последствия пожара, работа электромонтёров. Фото: Ольга ЮШКОВА

В Сыктывкаре произошел пожар в доме по улице Димитрова,56/2. Пожар совершил гость одной из квартиры общежития.

Служба пожарных. Фото: Скриншот из видео с камер наблюдения

В сентябре жители общежития сделали ремонт. Тогда в проекте ремонта дома приняли участие жильцы и неравнодушные граждане – кто-то помог материалом, кто-то штукатуркой. Белые стены помогали раскрашивать волонтёры и приглашённые дети. Но теперь все стены залиты, электрики восстанавливают электропроводки в здании, чтобы восстановить подачу электричества.

Последствия пожара. Фото: Нина Юшкова

- Задымлены были все секции, все этажи. Жильцы дома были перепуганы, все очень расстроены – нами была проделана колоссальная работа, все старались и сделали ремонт «для себя», для комфортной жизни в доме. Но, ничего… Бывает разное. Сегодня в 20:00 будет собрание с жильцами дома, мы вновь приступим к ремонту, надо ликвидировать последствия пожара, - рассказал Василий Полевой.

Василий Полевой Фото: Нина Юшкова

Как видно на записи камер видеонаблюдения, в 4:48 2 декабря неизвестный мужчина решил поджечь подъезд жилого дома. Молодой парень сначала блуждал по подъезду, затем встал в центре и помочился. Потом стал оглядываться по сторонам. Убедившись, что нет свидетелей и камер видеонаблюдения (не заметил!), он взял ящик для сбора полиэтилена и поджег. Постоял, удостоверился, что всё горит, и покинул здание.

Жильцы вызвали пожарных, пожар ликвидировали. Подозреваемого в совершении преступления уже задержала полиция. Подробности происшествия устанавливаются.

Поджигатель. Фото: Скриншот из видео с камер наблюдения

Жилец дома рассказала, что этот поджигатель часто захаживал в гости в одну из квартир на четвёртом этаже, где употребляли алкоголь.

- Всё было задымлено, отключилась подача электричества. Нам было очень страшно. Хорошо, что все живы и здоровы, остальное восстановим, - уверена Алёна.

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