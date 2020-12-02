В Сыктывкаре обнаружили тело мужчины в канализационном люке

Личность погибшего мужчины устанавливается. Фото: из архива "КП"

Сегодня в канализационном люке около дома по улице Димитрова Сыктывкара обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти - рубленной раной шеи, сообщает СУ СК России по Республике Коми.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следственно-оперативной группой проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные и процессуальные действия, направленные на установление личности потерпевшего, подозреваемых в совершении преступления, а также причин и обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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