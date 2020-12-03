«Добрые сердца»: в столице Коми объявлена благотворительная акция для постояльцев Тентюковского интерната для пожилых

Протянем руку помощи. Фото: ivanovskoe-mos.ru.

Национальная библиотека Коми совместно с постоянным партнером – УФПС Республики Коми – объявляет о начале благотворительной акции по сбору подарков для постояльцев Тентюковского дома-интерната для пожилых людей «Добрые сердца».

Напомним, подобную акцию Ленинка вместе с УФПС Республики Коми проводит уже третий год подряд. В 2019 году силами читателей Тентюковскому дому-интернату были переданы более 30 килограммов гостинцев, а также более 30 индивидуальных подарков.

Пожилым людям будет приятно получить подарки, создающие домашний уют: настенные календари на 2021 год; небольшие картины/постеры; наборы для досуга (картины по номерам, раскраски-антистресс); салфетки на тумбочки; настольные игры; расчёски; карманные зеркальца; косметические наборы; угощения к чаю (зефир, пастила, мармелад).

Гостинцы для постояльцев принимаются до 23 декабря по адресам: ул. Орджоникидзе, 10 и ул. Катаева, 41 (пункты выдачи литературы Национальной библиотеки Республики Коми) в будни с 10 до 19 часов, в воскресенье – с 10 до 17 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (8212) 255-422, доб. 553.

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