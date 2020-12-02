О жизни удорцев расскажут на федеральном канале «Россия-Культура»

Новый фильм об удорцах цикла «Земля людей» выйдет в эфир в 2021 году. Фото: Кривое Life

Телеканал «Россия-Культура» и «ТВ Студия Август», в рамках реализации документального проекта «Земля людей», снимают новый документальный фильм об удорчанах.

Цель авторов, по их признанию, рассказать о традициях, обычаях, особенностях образа жизни малочисленных, самобытных народов России.

«Фильмы этого цикла не постановочные. Традиции и обряды, будни и праздники снимаются для создания большой российской этнокультурной антологии», - рассказывают авторы фильма.

Создатели проекта уже побывали в селе Буткан, где познакомились с родовым пасами и поучаствовали в мастер-классе по плетению из бересты.

Накануне они вместе с жителями деревни Кривое провели обряд варения капусты по-вашкински, посетили Часовню Параскевы Пятницы, узнали о Празднике Святой Параскевы Пятницы.

Увидеть картину можно будет уже в следующем, 2021, году.

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