Больницу в Коми проверят после жалоб на тараканов в супе

Пациенты жалуются на несъедобное питание. Фото: паблик "Жесть в Коми"

В Коми в одном из медучреждений республики проведут служебное расследование после серий фото, которые были опубликованы на просторах интернета. Их автором является беременная девушка, которая получала лечение в Эжвинcкoй бoльницe.

Пациентка сфотографировала свой больничный обед, который совсем не вызывает аппетита: в тарелке с водянистым рагу плавает таракан. К тому же, вся еда не утоляет голод, утверждала девушка.

- В целом питание вообще отвратительное. В больнице лежат больные люди, беременные, мы не едим, голодаем, родственники носят нам еду. Министерство здравоохранения Республики Коми браво. За это мы платим налоги! Всем здоровья! Берегите себя, - обратилась она к региональному ведомству.

В министерстве оперативно отреагировали на жалобу девушки и заверили, что проверка уже начата. В Минздраве также раскрыли стоимость среднесуточного питания. Цена за завтра-обед-ужин составляет 136,41 рублей.

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Пациенты жалуются на несъедобное питание (подробности)