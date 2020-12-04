В Коми главой минсельхоза стал бизнесмен из Краснодара

Денис Шаронов назначен на должность министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Фото: Карьерист.ру

Денис Шаронов назначен на должность министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

Ольга Бабина освобождена от исполнения обязанностей министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Соответствующие распоряжения подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Как мы уже сообщали, выходец из Краснодарского края 45-летний Денис Шаронов имеет за плечами богатый опыт работы в сельхозсфере, проходил обучение в престижном зарубежном вузе, а также является, судя по биографической справке, эффективным кризис-менеджером.

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