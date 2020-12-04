У нового минцифры Коми - новый руководитель

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Светлана Алябьева назначена министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми, сообщает пресс-служба главы региона.

Светлана Алябьева окончила Академию строительства и архитектуры, Высшую школу корпоративного управления МВА АНХ при Правительстве России. Прошла дополнительную профессиональную подготовку в области проектирования IT-решений и блокчейн-технологий.

В 2010 году получила степень кандидата технических наук в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Практическим результатом ее диссертационного исследования явилась методика, положенная в основу разработки сегмента программного обеспечения системы поддержки принятия решений.

Светлана Альябьева имеет многолетний опыт работы на государственной службе, начинала специалистом государственной судостроительной корпорации.

В ее трудовой биографии – работа на руководящих постах в органах государственной власти и госкомпаниях.

В Минобороны России в должности заместителя начальника управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа отвечала за информационно-аналитическое обеспечение процедур обоснования и согласования цен государственными заказчиками и исполнителями государственного оборонного заказа, участвовала в формировании проекта государственного оборонного заказа.

В 2011 году Алябьева возглавила финансово-экономический блок Федерального космического агентства (Роскосмос). На этом посту участвовала в подготовке проектов в области автоматизации принятия управленческих решений для повышения качества организации рабочих процессов в отрасли.

После Роскосмоса Светлана Алябьева продолжила работу в департаменте бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Министерства финансов России.

В 2017 году заняла должность Советника Председателя Внешэкономбанка, где занималась вопросами диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Светлана Алябьева также являлась советником директора ФАНУ «Восточный центр государственного планирования», подведомственного Минвостокразвития России. Восточный центр занимается научно-исследовательской и экспертно-аналитической работой в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.

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