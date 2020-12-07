Недалеко от Коми обнаружили очаги африканской чумы свиней

В Коми может прийти африканская чума свиней. Фото: pexels.com
В соседних с Коми регионах выявили очаги опасного заболевания, сообщает региональное Управление ветеринарии.
Недалеко от республики обнаружили африканскую чуму свиней. Заболевших диких кабанов выявили в Архангельской области. Также очаги заражения есть в Оренбургской, Самарской и Челябинских областях.
Сейчас управление предпринимает все меры, чтобы не допустить проникновения заболевания на территорию Коми.
Добавим также, что Заболевание наносит огромный ущерб хозяйствам, так как единственный способ борьбы с ним – поголовное уничтожение больных животных и зараженной продукции.
В сложившейся ситуации владельцам свиноводческих хозяйств настоятельно рекомендуется:
- не осуществлять ввоз свиней, свиноводческой продукции, кормов для свиней из Архангельской области;
- не использовать в корм свиньям пищевые отходы, кроме отходов, образующихся внутри хозяйства и прошедших термическую обработку (проварку) не менее 30 минут после закипания;
- в обязательном порядке проводить дезинфекцию транспортных средств, осуществляющих перевозку продукции животного происхождения, живых животных в конце каждой смены.
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