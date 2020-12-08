Трехлетний мальчик из Коми погиб под грудой кирпичей

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В Коми завершено расследование по факту гибели трехлетнего мальчика, скончавшегося в результате обрушения арочного свода в жилом доме. Главным подозреваемым, а теперь и обвиняемым, стал 47-летний житель Сыктывкара, который, по версии следствия, нарушил технологии работ при строительстве.

Напомним, трагедия произошла в мае этого года. Маленькие дети – девочка и мальчик – играли в своей комнате на полу. В какой-то момент на них обрушилась кирпичная арка и облицовка каминной печи. Мальчик погиб от тяжелых травм головы на больничной койке, девочке удалось выжить. По словам врачей, она получила легкий вред здоровью.

Как отметили в региональном Следкоме, фигурант уголовного дела нарушил технологии выполняемых работ при возведении кирпичной перегородки между деревянной стеной и каминной печью, а также постройке арочного свода из кирпича и облицовке топки каминной печи кирпичом, что повлекло вышеуказанные тяжкие последствия.

В ходе расследования обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению.

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