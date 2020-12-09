«Врачи вперед»: первые дозы вакцины от COVID-19 достанутся только медикам Коми

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По всей стране началась вакцинация врачей, учителей и сотрудников соцучреждений. С прошлой субботы прививки начали делать и в Коми. Однако пока их будут делать только медикам.

Как сообщили «КП-Коми» в региональном Минздраве, на данный момент в республику поступило 500 доз, еще 210 будет отправлено до конца этого года. Первая партия вакцины Гам-Ковид-Вак в количестве 300 доз поставлена в ГБУЗ РК «Сыктывкарская поликлиника №3». - Первоочередной вакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат медицинские работники, участвующие в оказании помощи пациентам с COVID-19. Вакцинации подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет, не болевшие COVID-19 и не имеющие временных или постоянных медицинских противопоказаний, - пояснили в ведомстве.

В текущем году вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет проводиться в прививочных кабинетах 6 государственных медицинских организаций: ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3», ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»

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