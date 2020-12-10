Троицко-Печорский район ожидает падения ступеней ракет

Фото: администрация МР "Троицко-Печорский"

Перенесенный с конца ноября 2020 года пуск ракетоносителя «Ангара-А5.2Л» с космодрома «Плесецк» будет осуществлен 14 декабря.

Расчетная траектория полета ракетоносителя образует площадь падения в виде вытянутого эллипса, с запада на восток, с шириной эллипса примерно 50 км и длиной около 120 км. Зона возможного падения охватывает пограничные территории трех муниципальных районов: Вуктыльского, Сосногорского и частично Троицко-Печорского.

Это пустующие территории вдали от населенных пунктов и транспортных путей. Выделенная в форме эллипса территория падения начинается в районе д. Пашня (Вуктыльский район) на западе и простирается до горы Кожим в верховьях р. Илыч - на востоке).

Наиболее близкие к данной территории населенные пункты администрации сельского поселения «Митрофан-Дикост», в относительной близости «Усть-Илыч» и «Приуральский».

В связи с данной информацией убедительно просят население воздержатся от посещения указанных территорий в период с 13 декабря по 15 декабря 2020 года. Особое внимание обратить рыболовам и охотникам, имеющим угодья непосредственной близости от территорий падения частей ракетоносителя. Заблаговременно, перед стартом будет производится аэровизуальный осмотр территорий предполагаемого места падения посредством полетов на вертолете, с целью исключения случайного попадания людей и экстренной их эвакуации, сообщила администрация Троицко-Печорского района.

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