«Их нужно всех усыпить»: мэр Ухты высказался о проблеме бездомных животных

Зоозащитники должны сами забирать бездомных животных, считает глава города. Фото: pexels.com

Мэр Ухты Магомед Османов на встрече с журналистами заявил, что всех бездомных собак на улицах города нужно как можно скорее отловить и усыпить.

Началось все с претензий в сторону ИП Игнатенок, с которым городская администрация заключила договор на отлов и содержание бездомных животных. Магомед Османов заявил, что предпринимательница не решает проблему и делает недостаточно для того, чтобы в городе было меньше беспризорных животных.

Оказалось, что решением проблемы сити-менеджер считает усыпление всех бездомных собак. Другого пути мэр не видит.

«Мое личное мнение: бесхозных собак не должно быть, они должны быть усыплены. Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее в городе будет спокойнее», - цитирует слова Магомеда Османова «День».

После этого глава администрации Ухты обратился к зоозащитникам. Он сказал, что понимает, какую реакцию могут вызвать его слова, и вдобавок заявил, что зоозащитники должны сами забирать бездомных животных, потому что у мэрии нет на это ресурсов. Однако при этом Магомед Османов предложил от администрации помещения для содержания собак.

Журналисты указали, что позиция мэра не соответствует федеральной программе, однако сам Магомед Османов не увидел противоречий, подчеркнув, что это только его позиция. В завершение сити-менеджер предположил, что численность собак необходимо регулировать так же, как популяцию диких зверей в лесах.

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