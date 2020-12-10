Вторая волна COVID-19 в Усинске унесла в семь раз больше жизней

Власти города считают, что заболеваемость в Усинске уже вышла на плато и прошла пик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Усинск тяжело переживает вторую волну новой коронавирусной инфекции. Такой вывод сделали журналисты городского издания «Новости Усинска», проанализировав данные заболеваемости и смертности.

Так, число заражений COVID-19 выросло с 1 343 (с начала пандемии до августа) до 1 682 (с сентября по декабрь). Сразу видно, что за короткий второй отрезок количество зараженных значительно превышает показатели «первой волны». К тому же, инфицирование происходит более интенсивно: по подсчетам корреспондентов, на 20%.

Значительно выросла и смертность от пневмонии и коронавируса, это подтверждает и официальная статистика.

Так, за весь период первой волны в городе скончались два человека - в июле. За период с начала второй волны - уже четырнадцать: 1 - в сентябре, 3 - в октябре, 7 - в ноябре, 3 - с начала декабря. Каких-либо объяснений со стороны и Минздрава региона оперативно получить не удалось.

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