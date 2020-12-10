Попавшего в ливийский плен депутата Госсовета Коми освободили

Фото: РИА Новости/ Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Депутат Госсовета Коми Максим Шугалей освобожден из плена. Вместе с ним из Ливии вернулся и Самер Суэйфан, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей и, по совместительству, переводчик Шугалея. Информация о их освобождении появилась на сайте ФАН.

Напомним, Шугалей был похищен ливийскими боевиками весной 2019 года.Долгие месяцы заключения он провел в жестокой тюрьме Митига, которая прославилась своими жестокими пытками.

По словам главы ФЗНЦ Александра Малькевича, в освобождении россиян участвовали представители МИД и Минобороны России.

Справка

Максим Анатольевич Шугалей родился 24 февраля 1966 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург).

По профессии социолог, является сотрудником Фонда защиты национальных ценностей. В разное время работал юристом и консультантом, занимался общественной деятельностью, а также участвовал в политических и бизнес-проектах в России и за границей.

Максим Шугалей возглавил список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми и получил место в региональном парламенте.

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