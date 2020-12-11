Определён самый подорожавший в Коми продукт

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В Коми выросла стоимость некоторых продуктов. Вместе с тем ряд товаров стал дешевле.

По данным Комистата, с 1 по 7 декабря значительнее всего выросла стоимость куриных яиц. Динамика составила +1,7%. Также подорожала колбаса. Она выросла в цене на 1,5%. На третьей строчке – подсолнечное масло, мука и куриное мясо. Они подорожали на 0,8 – 1,2%. Настолько же подорожали и фруктово-ягодные консервы для детского питания, и мороженая рыба.

Подешевело значительнее всего молоко. Снижение стоимости составило 1,1%.

Изменились цены и на медикаменты. По данным ведомства, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 1,4%, троксерутин, ренни, офтанкатахром и бромгексин - на 0,2-0,5%.

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