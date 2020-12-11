Муж в Воркуте, жена на Мальдивах: Виктория Лопырева предпочла белоснежные острова нашей республике

Команда главы Коми Владимира Уйбы в Воркуте: Фото: КомиОнлайн

Похоже, семейный девиз руководителя республики ("Куда иголка, туда и нитка") никоим образом к его команде не относится. Пока первый зампредседателя правительства Коми Игорь Булатов разъезжает по командировкам по нашей замерзающей республике, его жена – актриса, модель, блогер, бывшая «Мисс Россия», посол ЮНЭЙДС, официальный посол ФИФА-2018 – прекрасная Виктория Лопырёва покоряет края заморские. Конечно, жители Коми этому несказанно рады, но ждут не дождутся, когда же Виктория приедет знакомиться и с нашими северными широтами.

Глава Коми Владимир Уйба и его команда вместе с Игорем Булатовым сейчас находятся в рабочей поездке в Воркуте. Умилительные снимки чиновников с юными жителями Заполярья в национальных одеждах бесконечно радуют глаз и вызывают радость и восхищение (детьми, конечно же).

"Великолепный, харизматичный, с потрясающей энергетикой": поделились эмоциями от первого визита в Воркуту Булатов и Зампред Правительства Коми Ирина Бахтина.

Роскошная Виктория Лопырева, судя по её аккаунту в инстаграме, в это же самое время наслаждается солнцем и рекламирует платья в Мальдивской Республике.

Виктория Лопырёва. Фото: инстаграм Виктории Лопырёвой

Онлайн-критики уже не раз жёстко высказывались о светской львице: кто-то приглашает её погулять в своих дорогущих нарядах по сыктывкарским улицам в межсезонье, кто-то просит забрать с собой мужа в Дубаи, а у кого-то она просто, бедолага, вызывает раздражение.

Не надо так, друзья. Пусть погреется за себя и за того парня, а нам и дома, на Севере, хорошо:) Вика, и ждём, наконец, в гости!

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