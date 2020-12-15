Коми стала одним из лидеров по выздоровлению от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН Фото: архив "КП"

Коми вошла в тройку лидеров по выздоровлению пациентов с коронавирусной инфекцией в СЗФО. Это следует из данных, опубликованных на сайте Информационного центра. Согласно цифрам, в республике от COVID-19 смогли излечиться 86% из числа заразившихся.

Третью строчку рейтинга Коми делит с Ленинградской областью. На первом месте по выздоровлению - Ненецкий автономный округ — 93%. Следом расположилась Мурманская область, там выздоровел 91% заболевших.

Самый низкий процент выздоровевших показывает, как и на прошлой неделе, Псковская область — 50% (8 418 человек, 51% неделей ранее).

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