«Поскребли по сусекам»: ижемцы самостоятельно построили мост

Фото: Ижемский район. Официально

Жители Ижмы собственными руками построили пешеходный мост через ручей. Раньше в непогоду было невозможно попасть в центр села: либо вода зальет всю дорогу, либо все снегом заметает. Селяне признаются, им очень нужен был этот путь, ведь от центра весной, осенью и зимой оторванными от жизни остаются жители 30 домов.

Идейным вдохновителем строительства нового моста выступила Татьяна Суворова. Сначала она обошла всех соседей, заручилась их поддержкой и отправилась в местную администрацию. Посовещавшись, чиновники приняли решение выделить средства на возведение деревянного моста.

Фото: Ижемский район. Официально

- Сами понимаете, конец года, трудно найти средства, ранее не заложенные в бюджет. Но на такую гражданскую инициативу мы не могли не отозваться. Поскребли по сусекам, приобрели пиломатериалы, - комментирует глава поселения Игорь Истомин.

На строительство ушло два воскресенья. Забивали гвозди – мужчины, а руководили процессом – их замечательные жены, которые не забывали подкармливать своих мужей и поить горячим чаем.

По словам жителей села, они сами не заметили, как прошли эти выходные, как мост уже был готов.

Фото: Ижемский район. Официально

И погода выдалась как под заказ оба дня. Завершили мост. Ленточку не перерезали, но импровизированное открытие состоялось. Для торжественности момента очень вовремя и глава поселения подошел, выразил всем благодарность за активную жизненную позицию, нужное для благоустройства села дело. Детвора от катания отвлеклась, подошла, вместе прошлись по мосту. Все остались довольны проделанной работой, - делится эмоциями Татьяна Суворова. В планах у жителей Ижмы построить и пожводоем в рамках региональной программы «Народный бюджет». Но это уже после Нового года, говорят они.

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