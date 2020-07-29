Подведены итоги фотоконкурса «Мой любимый Сыктывкар»

Фото принадлежит победителю конкурса, Андрею Морокову

Подведение итогов фотоконкурса "Мой любимый Сыктывкар" состоялось в Санкт-Петербурге. Всего на конкурс было заявлено 1 104 работы. Заявку подавали не только сыктывкарцы, но и жители других городов и сел республики и страны.

Победителем жюри признало жителя столицы республики Андрея Морокова.

Второе место присвоили сыктывкарскому фотографу Борису Фомичёву.

Фото Бориса Фомичева, обладателя 2 места

На третьем месте расположилась работа Максима Филипьева.

Бронза - Максим Филипьев

Наградить победителей и призёров планируется в сентябре.

По словам постоянного представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Валерия Козлова, участниками фотоконкурса стали, как профессиональные фотографы, так и любители, которые в фотографиях хранят память о любимых уголках города и добрых моментах своей жизни.

В дальнейшем организаторы подумают над форматами фотовыставок, чтобы работы фотографов увидели больше зрителей.

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