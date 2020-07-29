Подведены итоги фотоконкурса «Мой любимый Сыктывкар»
Фото принадлежит победителю конкурса, Андрею Морокову
Подведение итогов фотоконкурса "Мой любимый Сыктывкар" состоялось в Санкт-Петербурге. Всего на конкурс было заявлено 1 104 работы. Заявку подавали не только сыктывкарцы, но и жители других городов и сел республики и страны.
Победителем жюри признало жителя столицы республики Андрея Морокова.
Второе место присвоили сыктывкарскому фотографу Борису Фомичёву.
Фото Бориса Фомичева, обладателя 2 места
На третьем месте расположилась работа Максима Филипьева.
Бронза - Максим Филипьев
Наградить победителей и призёров планируется в сентябре.
По словам постоянного представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Валерия Козлова, участниками фотоконкурса стали, как профессиональные фотографы, так и любители, которые в фотографиях хранят память о любимых уголках города и добрых моментах своей жизни.
В дальнейшем организаторы подумают над форматами фотовыставок, чтобы работы фотографов увидели больше зрителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фотоконкурс «КП» «Лица труда»: участвуй и выигрывай!
Присылайте фотографии с портретами рабочих и фермеров и выиграйте 100 000 рублей или один из четырех крутых смартфонов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU