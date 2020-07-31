В Сыктывкаре пятилетняя малышка выпала из окна многоэтажки

В Сыктывкаре из окна четвертого этажа выпала девочка 2015 года рождения. Ребенок получил многочисленные травмы. К счастью, сейчас жизни малышки ничего не угрожает. Между тем, семью ребенка проверяет полиция, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Малышка была дома с родителями, сидела в своей комнате и решила посмотреть, как играют дети на площадке. Она залезла на окно, облокотилась о москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка: девочка выпала на улицу с высоты четвертого этажа. Несовершеннолетнюю обнаружила соседка, занесла к себе домой, вызвала скорую помощь и побежала к родителям ребенка.

По предварительному диагнозу юная сыктывкарка получила травмы головы, тупую травму живота, перелом бедра. Госпитализирована. В настоящее время по этому факту проводится проверка. Семья пострадавшей девочки характеризуется положительно. В поле зрения сотрудников полиции не попадала.

- Не оставляйте малолетних детей надолго одних без должного присмотра. Малыши из-за своей любознательности прямо тянутся к окнам, которые в жаркую погоду часто отворяют или закрывают москитной сеткой, а они вдвойне опасны, поскольку дети держатся за нее как за надежную опору, - рекомендует МВД по Республике Коми.

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