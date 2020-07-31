Как переживают пандемию COVID-19 иностранные студенты в Сыктывкаре

Режим повышенной готовности в Коми многое изменил в нашей жизни, и только сейчас мы начинаем возвращаться к привычной жизни. Самоизоляция коснулась всех сфер деятельности региона, в том числе и образования. Более 140 иностранных студентов СГУ им. Питирима Сорокина остались переживать опасное время в Сыктывкаре. Как пережили ребята эти три месяца и чего больше всего не хватало, в материале «Комсомолки».

Более 140 иностранцев на время карантина не покидали городФото: Анна ИВАНОВА

Как в первый раз

Долгих три месяца иностранные студенты послушно выполняли требования и ради своей безопасности пытались оставаться дома. Только совсем недавно ребята начали спокойно выходить на улицу и видеться с друзьями. У некоторых до сих пор в кармане лежит медицинская маска.

— Дистанционная учеба мне далась непросто, — рассказал Бедир Хамад из Египта, к его мнению нестройным гулом присоединились другие студенты. — Коронавирус, конечно же, отразился на учебе. Сложно в стране без знания языка, а еще сложнее без него же учиться в онлайне.

Парень очень скучал по общению с преподавателями и душевным встречам с друзьями. И не только он. Анас Сафади, единственный гость из Палестины, немного говорит по-русски. Студент до карантина ходил в университет каждый день и имел возможность видеть своих друзей.

— Пандемия всё это забрала, — расстраивается Анас. — Хорошо, что только на время. Потому что простого людского общения очень не хватало.

Больше всего во время пандемии они скучали по друзьямФото: Анна ИВАНОВА

Призыв «оставайтесь дома» выполняли практически все иностранные студенты, именно поэтому обычная прогулка сейчас, как и для большинства россиян, кажется им роскошью. Студент из Ирака Шабаз Рахим после смягчения режима ограничений, в отличие от остальных, вместо кафе и дискотек пошел… на Сысолу.

— Находишь радость в простых вещах: солнце, речка, трава. Я просто гулял по городу, сидел у реки, и мне нравилось.

Анас Сафади добавил, что после смягчения режима в развлечениях себе совершенно не отказывал: бары-рестораны, кафе, встречи с друзьями. Студент с удовольствием ходил на городской пляж в жаркие дни и даже жарил шашлык. Вновь обретенная свобода позволила забыть холодный период пандемии.

Иностранцы до сих пор используют медицинские маскиФото: Анна ИВАНОВА

На момент учебы иностранцы не имеют права покидать пределы России, но не перестают думать о том, что сделают в самую первую очередь, когда смогут вернуться в родные края.

— Крепко обниму родителей, — чуть ли не в унисон признались все ребята. А еще почти каждый настроен сразу же поесть еды из традиционной национальной кухни. Иностранец из Непала, Ксхетра Тимилсаина, после встречи с родственниками и друзьями пообещал пойти в бар и оторваться как следует. Эта пандемия очень утомительна, признается он.

Они все еще надеются, что скоро вернуться на привычную учебуФото: Анна ИВАНОВА

Zoom is good

В целом с дистанционкой студенты справлялись. Конечно, переживания были, иногда учеба давалась сложно, но все справились:

— «Zoom is good», — общее мнение о популярной нынче платформе, где проходят онлайн-занятия. Студенты высказали пожелания более углубленно изучать такие медицинские направления, как анатомия и пропедевтика, самоизоляция отняла у них возможность практики.

Попала под обстрел вопросов и корреспондент «Комсомолки». Студенты признались, что статистика заболеваемости их очень интересует и попросили рассказать про эпидобстановку на сегодняшний день. И, конечно же, ребята ждут 1 сентября. Потому что пока никто не знает, как он пройдёт и что нас ждёт.

Переводчик с английского - выпускник СГУ им. Питирима Сорокина, Алихан Мамедов