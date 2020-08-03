Избирком Коми не принял часть подписей одного из кандидатов на пост главы региона
Избирательная комиссия Коми не приняла 17 из 185 подписей муниципальных депутатов, собранных в поддержку Олега Михайлова. Для прохождения муниципального фильтра претендентам на пост главы республики нужно собрать 180 подписей, пишет 7x7.
— Три подписи признаны недействительными. В них содержатся либо технические недочеты, либо депутату не хватило полномочий. Остальные [подписи] не зачтены в связи с «задвоением» с другими кандидатами. Задвоенные подписи — это значит, что депутаты уже подписались за Владимира Уйбу, за Андрея Никитина или за Виктора Бетехтина, — прокомментировал член избиркома Андрей Никулин.
Окончательное решение о недопуске Олега Михайлова к выборам главы избирком Коми примет на заседании 6 августа.
Напомним, что выборы главы Коми пройдут с 11 по 13 сентября.
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Правда, вопрос пока решили только с одним избирательным днем (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU