Уйба: Эксплуатация бразильских самолетов Embraer разорила «Комиавиатранс»

На фото АН-124 Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно республику обескуражила новость о том, что «Комиавиатранс» возвращается к использованию АН-24 (самолет был разработан во второй половине 1950-х годов в опытно-конструкторском бюро 473 - ред.) Врио главы Коми Владимир Уйба объяснил странное на первый взгляд решение в традиционном блоке ответов на вопросы жителей региона.

- Опыт приобретения иностранных самолетов у «Комиавиатранса» был. И он был печальным. Были приобретены самолеты Embraer бразильского производства, к сожалению, они разорили компанию. Сейчас делается все, чтобы ее сохранить, — заявил Уйба.

Временный руководитель Коми также отметил, что через три-четыре года приобретут российские пассажирские самолеты ИЛ-114 (опытный самолет Ил-114 выполнил первый полёт 29 марта 1990 года - ред.)

- Мы будем приобретать новые, но отечественные самолеты. Это экономически намного эффективнее и надежнее по обслуживанию, — считает Уйба.

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