2020-08-04T16:49:17+03:00
Общество

В Коми продлили режим повышенной готовности

Но в республике постепенно начнут открывать бассейны, театры, школы и клубы
Анна ИВАНОВА
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Фото: Национальный музей РКФото: Национальный музей РК
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4 августа Врио главы региона Владимир Уйба внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Коми: он продлен до 30 сентября. Ремарки коснулись работы учреждений образования, бассейнов,клубов, музеев, театров, а также кафе.

С 5 августа разрешена работа музеев и выставочных залов. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей будет ограничена с 1:00 до 8:00.

Также разрешено предоставление в полном объеме образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в формах, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с документом Министерству физической культуры и спорта Коми с 31 августа возобновится обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях, проводимых за пределами Республики Коми

С 15 августа разрешено проведение индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Коми, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

До 30 сентября запрещена деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и развлекательных центров.

С 1 сентября разрешено предоставление в полном объеме образовательных услуг по основным образовательным программам в формах, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

С 30 сентября

Возобновляется работа бассейнов, в том числе расположенных в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях.

С 1 октября

Возобновляется работа театров, театральных и концертных организаций.

Разрешено проведение спортивных мероприятий.

Разрешена работа досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Также возобновится проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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