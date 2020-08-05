В Коми вернулись к идее строительства ГЭС на Кажимском водохранилище

Фото пресс-службы главы Коми

В Коми вернулись к идее строительства гидроэлектростанции на Кажимском водохранилище. Об этом пишет пресс-служба главы региона.

Временно исполняющий обязанности главы Коми 4 августа посетил Койгородский район. В поселке Кажим Владимир Уйба осмотрел гидротехническое сооружение, построенное в 1758 году для чугунолитейного завода.

В 1978 году объект объявили памятником природы. В 2012 году при поддержке федерального бюджета гидротехническое сооружение частично реконструировали, отремонтировали плотину. Это позволило повысить надежность водохранилища, которое является также источником централизованного водоснабжения поселка.

Дальнейшая реконструкция объекта из-за отсутствия федерального финансирования не проводилась. Между тем, необходимо устройство водоспуска для аварийного сброса воды и пропуска паводковых вод, изношен и разрушается подводящий тракт.

Создать на базе водохранилища гидроэлектростанцию хотели не раз. В 2015 году этот вопрос обсуждался с компанией, но дело далеко не продвинулось.

- К проекту малой гидроэлектростанции в поселке надо возвращаться, - заявил Владимир Уйба, осмотрев Кажимского водохранилище, - Здесь природой все создано для этого, объект практически готовый, есть плотина. Нужно завершить объект и обеспечивать людей электроэнергией.

Временно исполняющий обязанности главы республики поручил Минимущества региона подготовить информацию по объекту для дальнейшей проработки и поиска инвесторов.

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