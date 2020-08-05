Избирательная комиссия Коми зарегистрировала списки кандидатов в Госсовет от двух партий

Избирком Коми провел очередное заседание Фото: Дарья ЮДИНА

Сегодня члены Избирательной комиссии Коми провели очередное заседание, касающееся выборов в региональный Госсовет.

Первым вопросом рассмотрели постановление о регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу в республиканский Госсовет от «Справедливой России». В списке — 64 человека. После рассмотрели постановление о регистрации списка кандидатов от партии «Родина». В нем человек больше 74. Изначально в списке было 75 человек, но одного из претендентов Александра Удоратина исключили по его собственному желанию. Оба постановления приняли.

Естественно, что в Госсовет пройдут не все кандидаты. Напомним, что всего в региональном парламенте 30 мест: 15 депутатов избираются по одномандатному избирательному округу, 15 по единому избирательному округу. Результаты выборов по единому избирательному округу будут зависеть от числа полученных партиями голосов. Чем больше будет голосов, тем больше депутатских мандатов получит партия.

Также на заседании назначили члена избирательной комиссии Воркуты с правом решающего голоса. Ранее территориальную комиссию покинули несколько человек. На место претендовали три человека: машинист Геннадий Радзиховский, заместитель главного бухгалтера Нина Туаева и экономист Юлия Бороздина. Первые два кандидата представили полный пакет документов, третий — нет, поэтому члены Избиркома выбирали между машинистом и бухгалтером. За Геннадия Ранзиховского отдали один голос, за Нину Туаеву десять голосов. Право решающего голоса получила Нина Туаева.

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