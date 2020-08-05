Вторая волна коронавируса в Коми: как пройдет День знаний для учащихся республики

В разгаре последний месяц лета. На носу — сентябрь. Преподаватели и учеба. Друзья-товарищи. Те, кто уже смирился с невозможностью выбраться куда-то за пределы республики в отпуск, потихоньку начинают думать о старте учебного года. Прогнозы сомнительные: эксперты и многочисленные диванные аналитики уверенно предвещают вторую волну коронавируса. Неужели опять дистанционка? В каком формате пройдет День знаний и как будут грызть гранит науки учащиеся региона, «Комсомолке» рассказали в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

1 сентября — всегда волнительный солнечный день. После утомительной дистанционной весны мы ждем День знаний, как манны небесной.

— По словам и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Лидии Смирновой, формат проведения праздника определяет каждая образовательная организация самостоятельно, по согласованию с учредителем.

Что будет учитываться при определении формы проведения Дня знаний? В первую очередь, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории конкретного муниципалитета или даже населенного пункта. Во-вторых, для принятия решений важна и позиция оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Пока можно вздохнуть с облегчением. Первое сентября в Коми планируется провести в традиционном очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

— При этом Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми не исключает осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, а также необходимость организации образовательного процесса в дистанционном формате.

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