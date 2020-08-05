Смерть пенсионера в колодце в Коми признали несчастным случаем

В Коми пенсионер утонул в колодце
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Смерть пациента в колодце республиканской больницы признали несчастным случаем. Об этом пишет «Комионлайн».
Житель села Объячево Прилузского района утром 28 июля ушел из районной больницы, где лечился. Медики сообщили в полицию, что пропал 64-летний пациент. Позже сельчане нашли пенсионера мертвым в общедоступном деревянном колодце. Его тело достали с помощью спасателей.
Как сообщили в прилузском отделе СУ СК по Коми, экспертиза показала, что сельчанин скончался в результате утопления. На его теле отсутствовали повреждения, которые указывали бы на насильственную смерть. По факту инцидента провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела.
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