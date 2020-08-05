Доступные льготы для малого бизнеса

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Райффайзенбанк присоединился к государственной программе льготного кредитования для малого бизнеса. Ставка составит всего 2% годовых с возможностью списания при условии сохранения компанией постоянного штата сотрудников.

Обслуживание малого бизнеса является стратегическим направлением розничного бизнеса Райффайзенбанка. Кредитный договор можно заключить на срок до 1 ноября 2020 года. Сумма займа будет зависеть от МРОТ, численности работников и расчетного периода, с момента подачи заявки до 1 декабря 2020 года.

Заместитель руководителя управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка, Юлия Турбанова рассказала, что ставка по кредиту составит 2% годовых, но он может быть списан, если компания сохранит штат сотрудников неизменным.

Получить кредит могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники в штате. Заемщик должен работать в сфере, которая пострадала от распространения новой коронавирусной инфекции, или в отрасли, где требуется поддержка для возобновления деятельности, в частности компании, занимающиеся транспортной деятельностью, организацией досуга и отдыха, физкультурно-оздоровительной деятельностью, гостиничным бизнесом и другие.

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