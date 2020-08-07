Избирком Коми зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет от трех партий

Избирком Коми зарегистрировал списки кандидатов от трех партий Фото: Дарья ЮДИНА

Вчера Избирательная комиссия Коми провела очередное заседание. На нем приняли постановления о регистрации списка кандидатов в Госсовет по единому округу от нескольких партий, участвующих в выборах.

Так, Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) предоставила 3630 подписей избирателей. Для проверки отобрали 661 подпись. Недействительными признали шесть подписей (0,9 процента), такой процент допустим. От КПСС на выборы в региональный парламент зарегистрировали 51 человека.

Также члены Избиркома приняли постановление о регистрации кандидатов от ЛДПР. В списке этой партии 46 человек. У «Зеленой альтернативы» зарегистрировали 39 человек.

Партии «Возрождение России» отказали в регистрации из-за того, что много подписей признали недействительными, проверка не была пройдена. Та же участь постигла и «Парнас», но из-за того, что партия решили не участвовать в выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олега Михайлова не зарегистрировали для выборов главы Коми

Кандидат от КПРФ выбыл из предвыборной гонки (подробности)