Избирком Коми: «Размещение агитационных материалов Владимира Уйбы в автобусах не противоречит закону»

Секретарь Избиркома Елена Баскакова и председатель комиссии Дмитрий Митюшев Фото: Дарья ЮДИНА

Вчера Избирательная комиссия Коми провела очередное заседание. На заседании члены комиссии обсудили жалобу кандидата на место в муниципальном совете Сыктывкара по поводу размещения агитационных материалов в поддержку Владимира Уйбы в автобусах.

Татьяна Иванова указала, что в автобусах размещены агитационные материалы кандидата на пост главы Коми. Между тем, ей отказали в размещении материалов в общественном транспорте. По её мнению, отказ нарушает принципы равенства кандидатов. Также Татьяна Иванова сообщила, что агитационные материалы врио губернатора висят в специализированных учреждениях: детсадах, школах, магазинах, поликлиниках. Она предположила, что договоры с учреждениями о размещении материалов никто не заключал.

Избирком провел проверку и пришел к выводу, что принципы равенства кандидатов не были нарушены. Отказ мотивирован разницей в уровнях выборов.

Принцип равенства кандидатов мы оцениваем с точки зрения одной избирательной кампании. Татьяна Иванова участвует в муниципальных выборах, Владимир Уйба в выборах главы. Поэтому говорить о неравенстве кандидатов неправильно.

На жалобу о размещении агитационных материалов в специализированных учреждениях Избирком ответил, что заявитель не привел конкретных фактов, поэтому проверку провести невозможно. К тому же, размещение агитационных материалов в подобных учреждениях «абсолютно не противоречит закону».

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