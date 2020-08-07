Приставы через суд хотят взыскать дачу Вячеслава Гайзера

У Вячеслава Гайзера хотят взыскать дачу в уплату штрафа в 16,5 млн рублей

В Сыктывкарский городской суд поступил иск регионального управления службы судебных приставов к Вячеславу Гайзеру. Предмет спора земельный участок в Сыктывкаре, пишет «Комиинформ».

Судебный пристав просит обратить взыскание на земельный участок бывшего главы Коми. Это связано с исполнительным производством о штрафе в размере 160 млн 500 тыс. рублей, который назначил суд.

Предположительно, дача Вячеслава Гайзера, которую приставы хотят взыскать, находится на территории Лемского садоводческого комплекса СНТ Лазурное.

По существу иск еще не рассматривался. Заседание назначено на 26 августа.

Напомним, что Вячеслав Гайзер, по всей вероятности, будет этапирован в Сыктывкар. Это связано с расследованием еще одного уголовного дела в отношении бывшего руководителя региона.

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