Цветы в память о погибшем на Украине фотокорреспонденте МИА `Россия сегодня` Андрее Стенине у здания агентства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи рассказали о расследовании известного военного фотографа из Печоры. Андрей Стенин погиб на Украине, пишут РИА Новости.

Киев спустя шесть лет после гибели в Донбассе фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина так и не огласил итоги своего расследования и не передал Москве никаких документов, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

- Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ. Результаты украинского расследования этого факта российской стороне до сих пор не известны, — отметила Светлана Петренко.

По ее словам, СК вместе с МВД и ФСБ продолжают искать причастных к убийству журналиста и в рамках международного сотрудничества пытаются получить копии документов о произошедшем от украинской стороны.

При этом свидетели обстрела, в результате которого погиб Андрей Стенин и другие гражданские, рассказали следователям, что к этому причастны именно украинские военные. На их форме были «нашивки с изображением национального флага». Также идентифицирована военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости — в окрестностях поселка Горняк в Снежнянском районе Донецкой области.

Андрей Стенин погиб на 34-м году жизни, 6 августа 2014 года, при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, всего было уничтожено более десяти машин с гражданскими. Спастись удалось лишь нескольким людям.

Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие районы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

В декабре 2014 года МИА «Россия сегодня» под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО организовало Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Имя Андрея Стенина присвоили Горняцкой средней школе в самопровозглашенной ДНР и его родной школе в Печоре. Двадцать второго декабря 2019 года, в день рождения фотокорреспондента, на месте его гибели в Донбассе установили памятник.

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