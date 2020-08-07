В Избиркоме Коми партиям раздали номера в бюллетенях

Председатель Избиркома заклеивал конверты прямо перед жеребьевкой Фото: Дарья ЮДИНА

Сегодня в Избирательной комиссии Коми представители партий, участвующих в выборах в Госсовет, участвовали в жеребьевке. Они вытянули свои «счастливые номера», тем самым определив порядок расположения партий в избирательных бюллетенях на выборах в Госсовет республики по единому избирательному округу.

Каждый представитель региональных отделений партий вытягивал конверт с номером. Номера предварительно засунули в вдвое сложенный бумажный лист, чтобы никто себе заранее не высмотрел удачную цифру. Члены Избиркома заклеивали конверты прямо перед жеребьевкой. Представители региональных отделений после проверили конверты на «прозрачность».

Партии рассчитались по порядку Фото: Дарья ЮДИНА

Вызывали представителей по очереди в зависимости от даты регистрации списка кандидатов. Так, у КПРФ список зарегистрировали раньше всех, а в бюллетене партия последняя: представитель коммунистов вытянул цифру «восемь». «Коммунисты России» будут третьими в списке, за ними «Справедливая Россия» — четвертая.

Представительница «Единой России» вытянув свой номер, засияла - партия первая в бюллетене. ЛДПР пойдет в список с «пятеркой». «Зеленая альтернатива» станет шестой, а «Родина» разместится рядом с цифрой «семь».

Представительница "Единой России" не сдержала улыбки Фото: Дарья ЮДИНА

Напомним, что в выборах в региональный Госсовет по единому избирательному округу участвуют кандидаты от восьми партий. Выборы пройдут с 11 по 13 сентября.

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