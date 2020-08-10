Фото Русской классической школы Ухты

В Ухте собирают деньги на новое здание для Музея природы Земли. Старое здание признали аварийным из-за трещины. Сейчас учреждение закрыто для посетителей.

Музей природы Земли был основан в 1948 году Кириллом Седых. У музея самая большая коллекция рыб, моллюсков и насекомых в мире. Этот факт подтверждается в Британском музее естественной истории.

Так, в экспозициях ухтинского музея было представлено 32 тысячи экспонатов, в фондах хранится около 1,5 миллионовМузей систематически давал коллекции для музеев Республики Коми и Архангельской области. Часть коллекций передали в природоведческие музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Душанбе, Ашхабада, Самарканда, Ташкента, Риги, Вильнюса, Тарту, Салехарда, Новосибирска, Омска, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока. Из зарубежных – в музей Естественной истории Парижа, Берлина, Лондона, Монреаля, Токио и многих других. Многие коллекции ухтинского музея являются редкими и имеют мировое значение.

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