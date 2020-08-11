Всемирная неделя ношения масок: Роспотребнадзор напомнил жителям Коми, как передается COVID-19

Фото: Екатерина САВЕНКО

Всемирная неделя ношения масок продлится до 14 августа. Представители Управления Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает, что заражение коронавирусом происходит через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания. Ношение маски задерживают их, что позволяет здоровым людям не заразиться.

Как правило, маска должна как можно ближе прилегать к вашему лицу. Лучше не прикасаться к маске при ее ношении, а, непосредственно, перед надеванием и после снятия обязательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Многоразовую маску нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим утюгом.

Последовательная информационная работа в целях повышения бдительности граждан и формирования персональной ответственности за ношение масок приобретает особое значение.

Глобальная некоммерческая организация Pandemic Action Network предлагает жителям России поддержать акцию, опубликовав свои фото и видео в маске в социальных сетях. Роспотребнадзор, в свою очередь, все опубликованные фотографии с хэштегами #worldmaskweek, #всемирнаянеделямасок, и отметкой @rospotrebnadzor.official продублирует в своих аккаунтах в социальных сетях.

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