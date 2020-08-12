В Сыктывкаре продали участок раздора на пересечении Тентюковской и Петрозаводской

Конфликт вокруг спорного участка в Орбите затянулся на несколько лет

Администрация Сыктывкара и ООО «Ассорти-плюс» заключили договор купли-продажи земельного участка площадью 9 223 кв.м., расположенного по адресу ул. Петрозаводская, 38/1 с разрешенным использованием для гостевой автостоянки. Об этом сообщили в администрации города, пишет «Комиинформ».

Землю раздора на пересечении Тентюковской и Петрозаводской улиц в сыктывкарском микрорайоне Орбита планируют обменять на менее конфликтогенный участок. Теперь, когда земля в собственности, такой ход событий становится юридически возможным.

Как пояснили в мэрии, пока участок находился в аренде, администрация Сыктывкара не имела права провести подобную сделку. Согласно Земельному кодексу исключительное право на приобретение земельных участков в собственность имеют юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

Сейчас там построили автостоянку. Обмен возможен. Однако вопрос пока остается открытым. В администрации отсутствуют какие-либо сведения и документы относительно планов собственника по этой территории.

Вместе с тем, сыктывкарские активисты организовали сбор подписей за организацию территории на развилке улиц Петрозаводской и Тентюковской под сквер. Параллельно в соцсетях проходит интерактивное голосование, в котором приняли участие чуть менее полутысячи человек. Подавляющее большинство 96,5 процентов выступает за строительство благоустроенного сквера.

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