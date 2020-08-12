Жителей Койгородка обвиняют в самозахвате аварийного дома

Фото из архива "КП"

В селе Койгородок случилась странная история. Сельчан обвиняют в самозахвате аварийного дома, сообщает «Коми Гор».

Дом № 44 на Советской улице в Койгородке признан аварийным. В доме с текущей крышей и печным отоплением прописано больше полутора десятка человек.

В прошлом году жильцы добились того, что администрация взяла на баланс ветшающий дом. Когда люди попросили о включении в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, на них подали в суд.

- Администрация требует выселения. Обвиняют жителей в самозахвате здания. У всех стоят печати в паспортах, они прописаны, но нет договора социального найма. Закон был нарушен уже тогда, когда с людьми не заключали договора, - говорит председатель районного отделения КРО Всероссийского общества инвалидов Ольга Коткина.

Сейчас жильцы не могут попасть в дом, так как администрация повесила замок. В книге учета по месту проживания жители Койгородка записаны, но других документов не сохранилось. Пользуясь этим, администрация закрыла людям доступ в здание.

Проблему усугубляет отсутствие маневренного жилого фонда. Часть жильцов вынужденно снимает квартиры, часть — живет у родственников.

Посетивший на днях Койгородок, Владимир Уйба попросил юристов, близких к администрации республики, помочь жителям. Специалисты помогли подготовить встречный иск. Спор разрешит только суд. Следующее заседание состоится 16 сентября.

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