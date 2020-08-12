Коми вспоминает семерых своих погибших парней на субмарине «Курск»

Мурманская область. Баренцево море. 24 августа 2000г. Родственники и близкие моряков атомного подводного крейсера `Курск` К-141, затонувшего 12 августа 2000 года, во время панихиды по погибшим подводникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года всколыхнула нашу страну и весь мир. Боль родственников 118 погибших моряков никуда не ушла. На борту субмарины находилось и семеро уроженцев Республики Коми. В августе Республика Коми и вся страна вспоминает самых смелых дорогих людей…

Что случилось

Атомная подлодка «Курск» 12 августа должна была провести учебную атаку. Позже на подлодке взорвалась торпеда, которую считали учебной. Она привела к детонации других зарядов стелажных торпед.

После взрыва 23 члена экипажа выжили. Позже их тела нашли в кормовом отсеке лодки. Оставшиеся моряки не знали, что стало причиной крушения. На их стуки в других отсеках никто не отвечал. Поэтому подводники ждали помощи и готовились всплыть наверх. Спасти их не сумели… Есть версия, что что-то пошло не так во время замены пластин на аварийной системе регенерации воздуха. Тела офицеров, которые меняли пластины, очень сильно обгорели.

Матрос Игорь Логинов (турбинист- дублер, 4 отсек) - уроженец села Благоево Удорского района. Фото администрации района.

Матрос Юрий Борисов (турбинист, 8 отсек) - уроженец села Благоево Удорского района. Фото администрации района.

118 подводников, семеро из которых — уроженцы Коми. Имена погибших ребят из республики навсегда запечатлелись в памяти ее жителей: Дмитрий Миртов, Роман Мартынов и Виктор Сидюхин из Ухты, Игорь Логинов и Юрий Борисов из поселка Благоево Удорского района, Александр Халепо из села Усть-Лыжи Усинского района и Алексей Ларионов из Княжпогостского района. Мужья, сыновья, братья…

Не уберег…

В первые дни флот не давал почти никакой официальной информации о судьбе «Курска». Люди с надеждой следили за выпусками экстренных новостей, с каждым часом понимая, что шансов все меньше Внутренняя нервная струна лопнула у всех, когда командующий на тот момент Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в прямом эфире снял пилотку и, едва проглатывая застрявший в горле ком, произнес:

— Обстоятельства оказались сильнее нас. Сегодня действительно убеждаешься еще раз в том, что нет нигде такого равенства перед судьбой, как в экипаже подводной лодки, где все либо побеждают, либо погибают. Горе пришло, но жизнь продолжается. Растите детей, растите сыновей. А меня простите... За то, что не уберег ваших мужиков.

Мемориальная доска Игорю Логинову и Юрию Борисову в Благоево.

Он был обычным мальчишкой

Погибших членов экипажа жители Коми вспоминают с исключительной теплотой. Об Алексее Ларионове из Княжпогостского района учителя и родные говорят, что он умел дружить, пишут «Княжпогостские вести».

Он был обычным мальчишкой... Алексея Ларионова помнят. Фото группы школы в вк.

— Он был обычным мальчишкой, умел дружить, участвовал в спортивной и общественной жизни класса, был лидером школьной команды КВН, ездил на уборку сена и картофеля на совхозе. Поступил в училище Сыктывкара, но вскоре был призван на срочную службу. Шел в армию с удовольствием, стремился попасть именно на флот.

О матросе Алексее Ларионове (трюмный, 5 отсек) из Княжпогостского района учителя и родные говорят, что он умел дружить. Память на стенах родной школы. Фото из группы школы в вк.

Обещал маме скорую встречу

А Роман Мартынов из Ухты в последнем письме обещал маме скорую встречу. Его двоюродные сестры тоже получили последнюю весточку. Вот что писал Роман: «Здравствуйте тетя Саня, Ксюша, Вера, Катя! С большим приветом к вам Роман. Сейчас свободное время, и есть возможность написать вам пару слов. Я стою дневальным со второго июля по четвертое июля. Как и мне стало понятно уже, картина на Северном флоте МВФ и правда северная. Лето тут бывает, образно говоря, только раз в неделю. В остальные дни как у нас в Ухте — осенние дни.

Последнее пристанище матроса Романа Мартынова (турбинист, 8 отсек). Фото мэрии Ухты.

Есть тут и небольшая речка, до нее 11 километров, называется Урагуба, а прямо под носом, под окнами залив. Сами понимаете, есть залив есть и подводные лодки. Таких тут десять. Моя подводная лодка К-141 АПРК «Курск», бортовой номер 850. Он похож на батон! Судно это быстроходное, и скоро мы выходим в море на учения 11 августа. Я думал уже, что мы все уже изучили: строение лодки, виды тревог, системы безопасности, сдавали зачеты. Но это было здесь, в заливе, а там в море будет все по-настоящему, под водой.

На учения выходим на неделю примерно. Потом уже осенью пойдем в Средиземное море на несколько месяцев. Новый год там встретим. Перед автономкой всех поздравлю с Новым годом. После приеду домой на два месяца в отпуск, который будет в 2001 году весной. И, конечно же, зайду к вам в гости, мои дорогие! Увидите меня в моряцкой форме моремана Мартынова! К весне, может быть, буду старшиной уже! Осталась одна зима, ведь одну я уже отслужил. Значит все будет хорошо!

Матрос Виктор Сидюхин (турбинист, 8 отсек) из Ухты.

Везде сопки, недавно выпал снег, но растаял уже. Березы здесь карликовые, других видов деревьев я не видел. Вы получите мое письмо, а я буду в море уже. Тетя Саня, как ваши дела, не болеете, надеюсь? Как там ваши девочки? Как там Катя, спортсменка наша? Какие рекорды бьет? Тетя Саня, девочек растить, наверное, легче, чем парней. Сына бы растили и проводили на службу. И жди потом два года… Это, конечно же, тяжело.

Матрос Дмитрий Миртов (рулевой-сигнальщик, 2 отсек) - уроженец Ухты. Фото: из архива "КП"

Привет всем передавайте, пусть пишут мне письма. У меня все хорошо. Черкну еще пару слов про свою службу. Лодка моя большая, черная. В первое время, ой, как было неуклюже двигаться по лодке то головой стукнешься, то плечом. Сейчас освоился и стало легче уже. Служу уже девятый месяц. Недавно вышел «сто дней до приказа», это дембелям. И мы будем «Борзыми карасями». До присяги были «телами», потом «бойцами», «карасями» Растем! Дни летят незаметно. Да, хорошо вам в Коми: тепло, купаетесь, наверно, каждый день. А мне вот пока не удалось. Но вчера пошли мыться на подлодке, и нам очень повезло! Наш комдив пустил нас в сауну, и мы погрелись там от души. Температуру подняли аж до 90! От души помылись. На этом заканчиваю писать Всем большой привет. До встречи, тетя Саня, Ксюша, Вера, Катя!»

Странная история

19-летний Александр Халепо из Усть-Лыжи был одним из самых молодых членов экипажа «Курска». И с ним была связана очень загадочная история. Уже после его смерти друг Саши нашел у себя письма из родительского дома подводника, которые парень хотел взять с собой в роковой поход. Друг уже погибшего турбиниста сразу решил — письма должны вернуться на родину.

19-летний матрос Александр Халепо (турбинист- дублер, 4 отсек) из Усть-Лыжи Усинского района был одним из самых молодых членов экипажа «Курска».

Так началось долгое путешествие посланий домой. Спустя несколько лет благодаря программе «Жди меня» листочки нашли родителей Александра: Валерия Ивановича и Нину Ивановну.

Памятник Саше Халепо в родном селе Усть-Лыжа Усинского района. Фото Ольги Савенко.

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