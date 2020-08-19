В Сыктывкаре начали строить храм, где будут крестить горожан

Фото архиепископа Питирима

В Сыктывкаре при Свято-Стефановском соборе начали строить новый храм во имя великого князя Владимира и в честь Крещения Руси. На прошлой неделе, 14 августа, вбили сваи и заложили камень на месте строительства крестильной церкви, сообщает архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Новый храм будет предназначен, главным образом, для совершения обряда крещения, поэтому и именуется крестильным храмом. «Ныне в полуподвальный храм не охотно идут прихожане для крещения», - пояснил архиепископ «КП-Коми». Новое религиозное учреждение будет располагаться в храмовом комплексе Свято-Вознесенского собора и находиться прямо за ним.

Сейчас место строительства выглядит так Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Строительство как и прежде будет финансироваться на пожертвования православных горожан.

Перед звонницей будет красоваться бассейн Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим также, что на территории Свято-Стефановского собора четыре года назад начали возводить звонницу. Хотя поток средств был непостоянен, стройка практически никогда не останавливалась. Несмотря на финансовые проблемы, храм уже фактически достроен. Кроме того, на народные пожертвования специалисты оснастили звонницу системой электронный звонарь, которая действует уже в тысяче храмов страны: в Сыктывкаре впервые инновации охватили 18 колоколов. Территория около новостроя уже облагорожена: посажены цветы, расставлены скамейки. Кроме того, перед звонницей красуется бассейн под будущий фонтана.

Как помочь строительству крестильного храма:

Фото со страницы архиепископа Питирима

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