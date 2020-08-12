Вернуть Гоголя: в Сыктывкаре поставят спектакль, создателем которой выступит Хуго Эрикссен

Фото: Анна ИВАНОВА

12 августа в театре драмы прошел пресс-ланч, во время которого в непринужденной обстановке о предстоящих планах в новом театральном сезоне можно было поговорить с министром культуры, туризма и архивного дела Коми Сергеем Емельяновым и директором Государственного Академического театра драмы имени Виктора Савина Михаилом Матвеем.

Встреча была посвящена Молодёжном театру, на повестке стояло сотрудничество министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Александрийского театра. Также главной темой для обсуждения стала постановка спектакля "Игроки" по пьесе Н.В. Гоголя.

Фото: Анна ИВАНОВА

В 2020 году в театральной постановке примет участие режиссер Хуго Эрикссен, чьи постановки можно было увидеть в Александрийском театре и театре имени Евгения Вахтангова. "Комсомолка" и другие журналисты расспросили именитого режиссера, как заинтересовать зрителя и какова концепция будущей премьеры, о которой никто еще ничего толком не знает.

Сам режиссер уже несколько лет работает со своей сложившей группой. Работа с привычными людьми, по словам Хуго, помогает сократить время на поиск понимания между членами команды, ведь долгосрочное сотрудничество дает осознание природы друг друга. За организацию сыктывкарской постановки возьмется совершенно новый художник Ольга Богатищева.

Фото: Анна ИВАНОВА

В ходе разговора Хуго Эрикссен признался, что делать что-то для молодежи ему в новинку. Однако он согласен разными способами выстраивать коммуникацию с юным поколением. Режиссер намекнул о более современной подачи драматургии и проблематики:

— Текст классики можно интерпретировать в качестве живого и актуального. Таким образом, даже удастся вернуть Гоголя и отчиститься от штампов насчет игры, исполнения, вернуться к сути.

Фото: Анна ИВАНОВА

Режиссер считает, что в постановках не стоит задумываться о зрительской реакции и позволять себе быть снисходительным. С публикой надо настраивать равный искренний диалог, ни в коем случае не ставить себя выше нее.

— Если знать правильный подход, начинается обратная реакция — этот процесс очень ценен. Любые реакции хороши, — пояснил он.

Тайну, покрытую мраком, а именно, чему будет посвящена постановка, режиссер раскрывать не хотел, сказал, что этого теряется смысл посещения премьер. Однако удалось разузнать, что в новом сезоне перед художником стоит ответственная задача, ведь Ольге предстоит большая работа с декорациями и светом.

Фото: Анна ИВАНОВА

В этот же день после пресс-ланча режиссер знакомится с труппой. Сейчас перед гостем стоит главная задача — сформировать ансамбль, ведь уже послезавтра начнутся полноценные репетиции.

По поводу начала показа, по словам Михаила Матвеева, пока говорить рано. Оптимистичный прогноз — в конце сентября, а сейчас вход в сам театр драмы осуществляется только в медицинских масках, персонал обрабатывает руки гостям антисептиком и измеряет температуру тела.

Фото: Анна ИВАНОВА

Напомним, в Сыктывкаре открытие музейных учреждений состоялось 5 августа, а 11 августа открылась первая выставка, посвященная юбилейной даты присвоения звания "города" Сыктывкару.

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