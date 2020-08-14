Маленькая медведица Пужа из Коми до сих пор чурается соседей

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Ученые из Центра спасения медвежат-сирот рассказали, как живет косолапая малышка Пужа из Коми.

- Пужа по-прежнему держится особняком от медвежат из младшей группы. Косолапые тоже не особо горят желанием общаться с ней. Медвежата по достижению 4-5 месяцев практически никогда не принимают новичков, к этому моменту в группе уже сформирована прочная семейная связь. А малыши, успевшие выйти из берлоги с медведицей-мамой и провести некоторое время с ней в лесу до того, как стать сиротами, (как это было с Пужей), имеют более дикий характер и не пытаются наладить контакт с сородичами. Хотя неправильным было бы утверждать, что Пужа абсолютно одинока, - сообщили ученые.

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Несмотря на одиночество, Пуже чувствует себя комфортно в Центре: она с завидным аппетитом ест кашу, бегает во всему вольеру, занимается поисками растительных кормов, играет, купается в болотце, отдыхает или спит, либо на дереве, либо уютно свернувшись калачиком в лесной чаще. У маленькой медведицы прекрасная физическая подготовка: она ловко бегает и мастерски взбирается и слезает с деревьев.

При этом Пужа очень осторожна, и это нормально. Страх перед опасностью, который она так ярко демонстрирует то и дело оглядываясь по сторонам или забираясь на деревья, является одним из важнейших элементов поведения дикого животного, которое помогает ему выжить в природе.

- Главное, чтобы Пужа хорошо ела и набирала вес, так как она по-прежнему меньше остальных медвежат. Аппетит у маленькой медведицы хороший, и это дает надежду, что она со временем наберет необходимый для зимовки вес. Время покажет, - написали в посте.

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