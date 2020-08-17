Как в новом учебном году будут работать школы и детские сады Коми?

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар» поделилось информацией, что столичные школы и детские сады теперь будут работать в особых условиях. Эту новость обсудили в ходе прямой линии, прошедшей на базе Общественной приемной Главы Республики Коми, на которой присутствовали представители администрации города, учреждений дополнительного образования и Управления Федеральной службы надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по РК.

Теперь дети будут находиться в одной аудитории, которая закреплена за классом, а педагоги сами будут приходить к ученикам. Правило будет распространяться везде, помимо посещений спортивного и актового залов, а также кабинетов по таким предметам, как химия, физика, ИЗО.

Также на входе в школу, столовую, спортивного и актового зала установят рециркуляторы воздуха, которые будут работать на постоянной основе. Более того, масочный режим продолжит строго соблюдаться среди работников пищеблока и технического персонала.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по РК Татьяна Винницкая отметила, что администрация школы должна поставить перед собой цель минимизировать контакты между детьми. Это можно сделать с помощью особого графика перемен.

В детских дошкольных учреждениях будет соблюдаться жесткое требование по площади на одного ребенка. На каждого воспитанника должно приходиться не менее двух квадратных метра, на ребенка младше трех лет – не менее 2,5 квадратных метра.

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