Эх, грибники. В Усть-Куломском районе семейная пара своими силами потушила лесной пожар

Фото Нины Тимушевой

В Коми наконец началась грибная пора. Между тем, не все любители тихой охоты нацелены на защиту лесных угодий. Из-за халатности грибников супружеской паре из Усть-Куломского района вместо отдыха на природе пришлось тушить лесной пожар. Как это произошло, участница происшествия Нина Тимушева рассказала «Комсомольской правде в Коми».

- 17 августа решили съездить за грибами. Подъезжая к месту сбора, увидели густой дым и открытый огонь в 150 метрах от дороги. Не раздумывая, остановили машину и побежали тушить огонь еловыми ветками. Площадь возгорания было примерно 30 на 20 метров, - рассказывает Нина.

Пожар не испугал смелых жителей Усть-Куломского района

Возгорание удалось потушить за 20 минут. Еще два часа супруги следили, чтобы возгорание не возобновилось. Девушка рада, что удалось заметить огонь в зачаточном состоянии и предотвратить крупный лесной пожар.

Скорее всего, в возгорании виноват непотушенный окурок грибников, так как костровища рядом не наблюдалось. Надо отметить, что рядом с местом пожара ходили люди, но никто не предложил свою помощь в тушении. Однако поступок четы не остался незамеченным местными жителями.

- Администрацию Усть-Куломского района и пожарно-спасательную часть №19 просим выдать благодарственное письмо в адрес этой замечательной пары за оперативное тушение пожара. Благодаря этой семье огонь не распространился дальше, - пишут благодарные жители района в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за неосторожного курильщика пришлось эвакуировать двадцать человек

Пожар на балконе одного из усогорских домов потушили (подробности).